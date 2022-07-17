Падение самолета и взрыв: насколько крепок стенд для исследования атомных реакторов

Специальный стенд для проверки реакторов на жидком металле в НИТИ создается с учетом повышенных мер безопасности и прочности.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На территории Научно-исследовательского технологического института имени А.П. Александрова (НИТИ) создается специальный стенд, имитирующий отсеки атомных подлодок проекта «Лира». В нем установят комплекс КМ-1, на котором будут возобновлены исследования энергетических реакторов, работающих на жидком металле. Россия - единственная страна, способная создавать подобные реакторы, они сложнее водоводяных, но гораздо эффективнее и компактнее.

Требования к стенду очень серьезные, он способен выдержать даже падение самолета и ударную волну. Строители ведут тщательную работу, чтобы все работало максимально безопасно. Об этом в эфире «Военной приемки» заявил директор по капитальному строительству НИТИ Олег Иванов.

«Здесь строится, реконструируется стендовый комплекс КМ-1. Все эти конструкции рассчитаны на падение самолета, на ударную воздушную волну. Они выдержат и испытания будут проведены успешно», - рассказал Иванов

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