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Ученые показали материал, который мог спасти АЭС «Фукусима-1»

Владимир Расходчиков
11:08 17.07.2022
Уникальный материал, сдерживающий утечку реактора на АЭС, был создан российскими учеными в НИТИ и теперь используется по всему миру.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Благодаря российским ученым АЭС удалось защитить от последствий ЧП на реакторе по примеру Чернобыля и Фукусимы. Это стало возможным благодаря созданному в Научно-исследовательском технологическом институте имени А.П. Александрова (НИТИ) специальному «жертвенному материалу». В случае утечки на реакторе он способен остановить катастрофу. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал начальник отдела исследования тяжелых аварий НИТИ Вячеслав Альмяшев.

«Если бы в этих блоках (на АЭС “Фукусима-1”, прим. ред.) под реакторами стояли устройства локализации расплава, таких катастрофических последствий удалось бы избежать. Это слиток, полученный на наших установках, и бетон, над которым была зона расплава на нашей модели. И мы видим результат взаимодействия бетона с расплавом», - заявил Альмяшев.

Ученым НИТИ удалось в лабораторных условиях создать «маленький Чернобыль», когда при температуре в + 2500°C моделируются процессы взаимодействия расплава активной зоны с различными материалами: сталью, бетоном и прочими конструкциями станции. «Жертвенный материал» показал себя успешно и заинтересовал специалистов со всего мира. По словам гендиректора НИТИ Олега Пыхтеева, их разработка уже стала стандартом для всех АЭС.

«Все работы по “жертвенным материалам” велись нашими специалистами. Интерес к этому стенду в свое время проявляли французские, японские, южнокорейские заказчики. Мы вели работы и в их интересах. А сегодня ловушка – это уже стандарт. Об этом уже не говорит никто, как о чем-то таком необычном. По другому АЭС уже не строят», - объяснил Пыхтеев.

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