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В МИД Италии заявили о риске прекращения поставок вооружения на Украину

Анна Касаткина
15:16 16.07.2022
По словам главы ведомства Луиджи Ди Майо, политический кризис лишит правительство возможности принимать важные решения.
В МИД Италии заявили о риске прекращения поставок вооружения на Украину
Giuseppe ''Pino'' Fama, KeystonePressAgency
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Политический кризис в Италии угрожает возможности страны поставлять оружие на Украину. Об этом заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо в интервью изданию Politico.

На текущей неделе премьер Марио Драги подал в отставку из-за бойкота коалицией «Движение пяти звезд» вотума доверия правительству. Президент Серджо Маттарелло отставку не принял, следующее голосование о доверии должно состояться 20 июля.

По словам Ди Майо, в случае падения правительства оно продолжит исполнять свои обязанности с ограниченными полномочиями до выборов.

«Я сомневаюсь, что мы сможем отправлять оружие (на Украину. - Прим.ред.). Это одна из многих серьезных проблем», - сказал он.

Ди Майо добавил, что кабинет министров также не сможет помогать семьям в условиях кризиса и подписывать новые контракты на поставку энергии.

Прошение об отставке Драги стало третьим подобным случаем в Европе. Ранее в отставку ушли премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Эстонии Кая Каллас.

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