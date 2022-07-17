В НИТИ впервые показали часть реактора атомной подлодки

Подробное исследование составных частей реакторов атомных подлодок специалисты НИТИ проводят раз в несколько лет.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Часть реактора одной из российских атомных подводных лодок показали в Научно-исследовательском технологическом институте имени А.П. Александрова (НИТИ). Раз в 5-6 лет здесь извлекают составные части энергетических установок АПЛ, чтобы в дальнейшем провести их исследование. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал начальник отделения комплекса экспериментальных энергетических реакторов НИТИ Константин Моисеев.

«Сегодня мы производим извлечение из реактора его отдельных составных частей, чтобы в дальнейшем провести их исследование. Это происходит раз в пять-шесть лет, не чаще», - объяснил Моисеев.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. “НИТИ”. Подводный. Закрытый. Ядерный» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы увидите, чем занимается из самых засекреченных институтов России и узнаете о его невероятных разработках.