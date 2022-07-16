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Ликвидировать вражеских диверсантов: в МО РФ рассказали о подвигах российских военных на Украине

00:50 16.07.2022
В ходе спецоперации на Украине военнослужащие Вооруженных сил РФ проявляют личное мужество, самоотверженность и быстроту принятия стратегически важных решений.
Ликвидировать вражеских диверсантов: в МО РФ рассказали о подвигах российских военных на Украине
© Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны Российской Федерации рассказало о новых подвигах военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют решительность, мужество и самоотверженность.

© Минобороны РФ

Гвардии ефрейтор Николай Дорофеев, водитель-заправщик автомобильного отделения десантно-штурмовой дивизии

Гвардии ефрейтор Николай Дорофеев, действуя в составе автомобильной колонны, выполнял боевую задачу по доставке горюче-смазочных материалов общевойсковым подразделениям, ведущим наступление на позиции украинских националистов.

В ходе движения в месте ограниченного свободного маневра колонна оказалась в засаде, головная и замыкающая машины были обездвижены. Дорофеев в условиях непрекращающегося огня, осознавая, что попадание снаряда в транспортное средство с горючим приведет к мощному взрыву, который уничтожит большое количество живой силы и техники, своевременно вывел автомобиль из зоны обстрела.

Вывезя машину на безопасное расстояние от общей колонны, Николай обнаружил двух вражеских диверсантов, которые предприняли попытку подобраться к автомобилю с топливом и взорвать ее. Мгновенно оценив ситуацию, гвардии ефрейтор Дорофеев прицельным огнем уничтожил двух наступающих боевиков.

Благодаря проявленной смелости, решительности и профессионализму Николая Дорофеева подразделения российских войск своевременно получили горючее и продолжили вести наступательные действия вглубь обороны вооруженных формирований националистов.

© Минобороны РФ

Ефрейтор Алексей Первухин

Ефрейтор Алексей Первухин выполнял задачи по прочесыванию местности на освобожденных от украинских националистов территориях на предмет обнаружения диверсионно-разведывательных групп противника.

Продвигаясь по закрепленному участку местности в ночное время, Алексей обнаружил трех вооруженных украинских боевиков. Мгновенно сориентировавшись, ефрейтор Алексей Первухин атаковал противников.

В результате скоротечного боя двое националистов были уничтожены, а последний сложил оружие и сдался в плен.

В ходе допроса украинский диверсант сообщил важные сведения о дислокации групп диверсантов, продолжающих орудовать в данной местности, что позволило командованию группировки ВС РФ оперативно обнаружить и ликвидировать их.

© Минобороны РФ

Рядовой Шапи Рабаданов

Группа российских военнослужащих, в составе которой действовал рядовой Шапи Рабаданов, выполняла боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов.

Прочесывая прилегающую к населенному пункту лесополосу, Шапи обнаружил группу вооруженных украинских боевиков численностью до семнадцати человек, об этом он немедленно доложил командиру подразделения. Грамотно используя условия местности, российские десантники внезапно атаковали противника.

В ходе боестолкновения Шапи заметил сослуживца, который получил тяжелые ранения. Не растерявшись, под прикрытием товарищей рядовой Рабаданов вынес его на себе из-под вражеского огня и доставил в безопасное место, где лично оказал первую медицинскую помощь сослуживцу.

В ходе дальнейшего ведения боя Рабаданов обнаружил гранатометчика под прикрытием стрелка, которые предприняли попытку обойти российское подразделение с правого фланга. Сориентировавшись в ситуации, рядовой прицельным огнем уничтожил наступающих украинских боевиков.

Отважные и решительные действия рядового Шапи Рабаданова позволили военнослужащим ВС РФ полностью уничтожить диверсионную группу врага.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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