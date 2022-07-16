Ликвидировать вражеских диверсантов: в МО РФ рассказали о подвигах российских военных на Украине

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Рядовой Шапи Рабаданов

Группа российских военнослужащих, в составе которой действовал рядовой Шапи Рабаданов, выполняла боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов.

Прочесывая прилегающую к населенному пункту лесополосу, Шапи обнаружил группу вооруженных украинских боевиков численностью до семнадцати человек, об этом он немедленно доложил командиру подразделения. Грамотно используя условия местности, российские десантники внезапно атаковали противника.

В ходе боестолкновения Шапи заметил сослуживца, который получил тяжелые ранения. Не растерявшись, под прикрытием товарищей рядовой Рабаданов вынес его на себе из-под вражеского огня и доставил в безопасное место, где лично оказал первую медицинскую помощь сослуживцу.

В ходе дальнейшего ведения боя Рабаданов обнаружил гранатометчика под прикрытием стрелка, которые предприняли попытку обойти российское подразделение с правого фланга. Сориентировавшись в ситуации, рядовой прицельным огнем уничтожил наступающих украинских боевиков.

Отважные и решительные действия рядового Шапи Рабаданова позволили военнослужащим ВС РФ полностью уничтожить диверсионную группу врага.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.