ФАС согласовала продажу российского бизнеса OBI

Как заявили в ведомстве, заключение сделки не приведет к ограничению конкуренции на экономических рынках.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство «Группы инвестиционно-строительных компаний MAX» о приобретении бизнеса OBI в России.

«ФАС согласовала ходатайства о приобретении российского бизнеса OBI», - отмечается в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как подчеркивается, заключение сделки не приведет к ограничению конкуренции на этих рынках. Как пояснили в ФАС, приобретатель и приобретаемые общества осуществляют деятельность на разных рынках.

Напомним, агентство DPA в марте сообщило, что OBI прекращает работу на территории РФ. В апреле появилась информация о том, что германская компания продала российскую часть бизнеса российскому инвестору. С 27 апреля сеть начала возобновлять работу с открытия гипермаркета в Москве.

Ранее представитель сети магазинов OBI Хельмар Шернек в беседе со «Звездой» прокомментировал возобновление деятельности компании на территории России. Он отметил, что магазины закрываться не собираются и возвращение может стать примером для других компаний, приостановивших деятельность в России.