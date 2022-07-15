Видевший за день до смерти Ярцева управдом рассказал, как он выглядел

Он отметил, что 74-летний Ярцев выглядел здоровым и ничто не предвещало эту трагедию.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alexander Chernykh, RussianLook, Globallookpress

Управляющий дома, в котором жил легендарный тренер Георгий Ярцев, рассказал «Звезде», что его тело обнаружила дочь Ксения.

«Охрана мне доложила, что в квартире кто-то умер. Приехала скорая, полиция, дочка обнаружила», - сказал Геннадий Примак.

По словам мужчины, он видел Ярцева незадолго до смерти, у них был долгий разговор в кабинете управдома на первом этаже.

«Он, как обычно, зашел, поздоровался, переговорил. Спросил, что там, как успехи, и мы разошлись. В кабинет зашел, мы пообщались... Всегда говорили о жизни, о футболе, болельщиках», - добавил он.

Он отметил, что 74-летний Ярцев выглядел здоровым и ничто не предвещало эту трагедию.

Ранее своими воспоминаниями о тренере поделился почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Он рассказал о характере Ярцева.