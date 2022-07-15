Ни дня без обстрелов: что известно о ситуации в Донбасса

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Не успел Донецк отойти от вчерашней страшной трагедии, когда в центральной части города на площади у автобусной станции погибли два человека и не менее шести были ранены в результате «прилета» 155-мм натовских снарядов, как уже в Петровском районе сегодня погибла пожилая женщина. По словам корреспондента «Звезды» Романа Закурдаева, женщина скончалась от многочисленных ранений.

Сегодня и днем и утром украинские военные обстреливали и Киевский, и Кировский районы. В Кировском районе снаряд угодил в автомобиль, в результате машина сгорела дотла. Владелец авто ранен, но остался жив.

Больше всего пострадала сегодня Ясиноватая. Снаряды туда летели массированно. ВСУ вели огонь из РСЗО «Град», были попадания как на жилые постройки частного сектора, так и на многоквартирные дома с разрушением фасадов, разбитыми окнами и ранеными.

В городе начинают работать силы ПВО, и жителям районов, которые подвергаются обстрелам, в социальных сетях сообщили, чтобы они без необходимости не выходили на улицу, поскольку сейчас небезопасно.