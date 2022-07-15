Полицейские установили причастность задержанного в Мелитополе к спецслужбам Украины
Задержанный арестован, его допрашивают следователи.
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Задержанный в Мелитополе Запорожской области по подозрению в подготовке теракта мужчина является агентом спецслужб Украины. Об этом заявил член Главного совета администрации области Владимир Рогов.
«Задержан готовивший серию терактов агент украинских спецслужб», - написал Рогов в своем Telegram-канале.
О предотвращении теракта правоохранители Запорожья сообщили ранее. В квартире подозреваемого оперативники обнаружили большое количество огнестрельного оружия и взрывчатки, включая готовое самодельное устройство.