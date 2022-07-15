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Грузчика, подозреваемого в краже 21 млн рублей, задержали в Шереметьево

Ян Брацкий
13:11 15.07.2022
Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения, устанавливаются его сообщники.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
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В аэропорту Шереметьево задержали грузчика, подозреваемого в краже 21 миллиона рублей из багажа пассажиров. Подробности происшествия сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что в ходе погрузки багажа злоумышленник вскрыл чемоданы пассажиров рейса Москва-Бишкек. Из одного из них он похитил 10 миллионов рублей, а из другого - 11 миллионов», - рассказала Волк.

По горячим следам подозреваемого задержали. Во время досмотра похищенные деньги были изъяты. Мужчина прятал их под одеждой. Следователями возбуждено уголовное дело.

Семнадцатого февраля в Шереметьево была задержана баскетболистка из США Бриттни Грайнер. Она обвиняется в контрабанде наркотиков, так как в ее багаже обнаружили запрещенное вещество.

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