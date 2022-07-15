В Чили поймали сельдяного короля, который считается предвестником катаклизмов
Согласно поверьям, она выходит на поверхность из-за движений тектонических плит,
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Пятиметровую рыбу-ремень выловили в чилийском городе Арика. Соответствующие кадры были опубликованы в Сети.
По-другому ее называют сельдяной король. Обитает рыба на большой глубине и всплывает крайне редко. Рыба-ремень не только выглядит устрашающе, но и окутан множеством тайн и легенд.
Считается, что она выходит на поверхность из-за движений тектонических плит, поэтому его появление - предвестник землетрясений и цунами. Согласно поверьям, поймавший сельдяного короля будет проклят.