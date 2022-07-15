Спасти товарища ценой собственной жизни: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных ВС РФ на Украине

© Минобороны РФ
Старший сержант Александр Синицын, заместитель командира взвода
Противник, стремясь вернуть утраченные в ходе боев позиции, атаковал командный пункт десантно-штурмовой бригады.
Во время обстрела врага из реактивной системы залпового огня «Смерч» с кассетной боевой частью старший сержант Синицын, своевременно заняв позицию в окопе, заметил на открытой местности товарища, который получил проникающее ранение брюшной полости. Рискуя собственной жизнью, под огнем вражеской артиллерии Александр подполз к пострадавшему и эвакуировал его в безопасную зону, где собственными усилиями оказал первую медицинскую помощь.
Очередной вражеский залп РСЗО противника привел к возгоранию машины. Александр Синицын незамедлительно приступил к выводу раненых, а также техники из опасной зоны, что могло привести к детонации.
Благодаря личному мужеству и самообладанию старшего сержанта из огня было спасено более пяти единиц военной техники. По итогам боя противник не сумел преодолеть организованную российскими военнослужащими оборону и отступил.
Спустя несколько дней, находясь на боевом дежурстве на наблюдательном пункте, старший сержант Синицын лично задержал диверсанта, корректировщика артиллерийского огня, который проводил видеофиксацию позиций и размещения военной техники российских подразделений.
В ходе допроса националист выдал информацию о позициях вражеских артиллерийских батарей, которые впоследствии были уничтожены.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.