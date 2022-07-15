Спасти товарища ценой собственной жизни: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных ВС РФ на Украине

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Сержант Александр Штри

Сержант Александр Штри, действуя в составе тактической группы российских десантников, выполнял задачи по удержанию одного из ключевых мостов, который находится под контролем российских войск.

Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку отбить стратегически важный объект и отрезать уже переправленные подразделения ВС РФ от снабжения и подкрепления.

В условиях огневой поддержки минометов, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов украинских националистов сержант сумел грамотно организовать оборону объекта в заданной зоне ответственности.

Ведя гранатометный огонь по боевикам, сержант Штри уничтожил вражеский грузовой автомобиль с боеприпасами, а также ликвидировал более девяти человек личного состава противника. Всего сержант Александр Штри вместе с подчиненными отразил шесть попыток националистов прорвать оборону.

Мужественные и героические действия сержанта Александра Штри в сочетании с его высокой подготовленностью не позволили допустить прорыва противника, обеспечив успешное выполнение задачи по удержанию моста.