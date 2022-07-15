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Спасти товарища ценой собственной жизни: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных ВС РФ на Украине

01:05 15.07.2022
В ходе специальной военной операции на Украине военнослужащие Вооруженных сил РФ проявляют подлинный героизм, профессионализм и верность долгу.
Спасти товарища ценой собственной жизни: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных ВС РФ на Украине
© Фото: Минобороны РФ
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Минобороны России рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов ВС и родов войск при выполнении боевых задач проявляют мужество, самоотверженность, и высокий уровень боевой подготовки.

© Минобороны РФ

Ефрейтор Мерген Шалык

Ефрейтор Мерген Шалык действовал в составе батальонно-тактической группы мотострелкового подразделения принимал активное участие в освобождении одного из населенных пунктов Луганской Народной Республики от вооруженных формирований украинских националистов.

Продвигаясь по улицам, военнослужащий обнаружил в старом заброшенном здании украинских боевиков, которые оборудовали огневые позиции в окнах верхних этажей, о чем оперативно доложил командиру.

Российские мотострелки приняли решение атаковать засевших боевиков. Несмотря на ожесточенное сопротивление украинских националистов, в условиях шквального огня Мерген Шалык подавил пулеметную точку противника.

Несмотря на превосходящие силы врага, российским мотострелкам удалось выбить противника с занимаемых позиций. В ходе боя Мерген ликвидировал до 10 украинских националистов.

Благодаря смелым и решительным действиям ефрейтора Мергена Шалыка военнослужащие ВС РФ сумели полностью вытеснить боевиков из населенного пункта.

© Минобороны РФ

Сержант Александр Штри

Сержант Александр Штри, действуя в составе тактической группы российских десантников, выполнял задачи по удержанию одного из ключевых мостов, который находится под контролем российских войск.

Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку отбить стратегически важный объект и отрезать уже переправленные подразделения ВС РФ от снабжения и подкрепления.

В условиях огневой поддержки минометов, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов украинских националистов сержант сумел грамотно организовать оборону объекта в заданной зоне ответственности.

Ведя гранатометный огонь по боевикам, сержант Штри уничтожил вражеский грузовой автомобиль с боеприпасами, а также ликвидировал более девяти человек личного состава противника. Всего сержант Александр Штри вместе с подчиненными отразил шесть попыток националистов прорвать оборону.

Мужественные и героические действия сержанта Александра Штри в сочетании с его высокой подготовленностью не позволили допустить прорыва противника, обеспечив успешное выполнение задачи по удержанию моста.

© Минобороны РФ

Старший сержант Александр Синицын, заместитель командира взвода

Противник, стремясь вернуть утраченные в ходе боев позиции, атаковал командный пункт десантно-штурмовой бригады.

Во время обстрела врага из реактивной системы залпового огня «Смерч» с кассетной боевой частью старший сержант Синицын, своевременно заняв позицию в окопе, заметил на открытой местности товарища, который получил проникающее ранение брюшной полости. Рискуя собственной жизнью, под огнем вражеской артиллерии Александр подполз к пострадавшему и эвакуировал его в безопасную зону, где собственными усилиями оказал первую медицинскую помощь.

Очередной вражеский залп РСЗО противника привел к возгоранию машины. Александр Синицын незамедлительно приступил к выводу раненых, а также техники из опасной зоны, что могло привести к детонации.

Благодаря личному мужеству и самообладанию старшего сержанта из огня было спасено более пяти единиц военной техники. По итогам боя противник не сумел преодолеть организованную российскими военнослужащими оборону и отступил.

Спустя несколько дней, находясь на боевом дежурстве на наблюдательном пункте, старший сержант Синицын лично задержал диверсанта, корректировщика артиллерийского огня, который проводил видеофиксацию позиций и размещения военной техники российских подразделений.

В ходе допроса националист выдал информацию о позициях вражеских артиллерийских батарей, которые впоследствии были уничтожены.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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