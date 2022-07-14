Исламистов из «Хайят Тахрир аш-Шам»* задержали в РФ за сбор пожертвований для боевиков
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
Исламистов из «Хайят Тахрир аш-Шам»* задержали в РФ за сбор пожертвований для боевиков
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
09:53 В стране и мире
Исламистов из «Хайят Тахрир аш-Шам»* задержали в РФ за сбор пожертвований для боевиков
09:11 В стране и мире
Саудовская Аравия, Турция и Египет могут присоединиться к БРИКС
08:46 В стране и мире
Мэр Мариуполя рассказал о новом предприятии на месте «Азовстали»
07:51 В стране и мире
В ЕС назвали неясные санкционные правила причиной проблем транзита в Калининград
07:19 В стране и мире
Власти Якутии и руководство МЧС вылетели в затопленный Верхоянский район
Популярное
Экс-спецназовец назвал способ выспаться за 10 минут
Опубликовано первое полноценное фото с телескопа James Webb
Компромат, разврат, наркотики: почему американцы считают Хантера Байдена угрозой нацбезопасности США
Корреспондент показал, как ВСУ чуть не устроили катастрофический взрыв в Северодонецке
МО РФ: украинские боевики заминировали обочины дороги между Красным Подом и Радушным в Днепропетровской области
МО РФ: под Одессой уничтожены две украинские установки Harpoon, полученные из Британии