Военные инженеры пришли на помощь жителям поселка в Амурской области

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В Амурской области военные инженеры Восточного военного округа организовали паромную переправу через реку Селемджа в районе поселка Экимчан. Сделали это после обращения губернатора региона. Дело в том, что ранее оказались повреждены две опоры моста, соединяющего населенный пункт с Златоустовском.

Сейчас в сутки военные переправляют через реку более 50 единиц автомобильной, грузовой и сельскохозяйственной техники и свыше 130 жителей. Для организации переправы инженерам ВВО пришлось совершить марш, преодолев более 1200 километров из поселка Вятское Хабаровского края.

В создании переправы приняли участие около 20 человек, задействовали 8 единиц инженерной техники. Ширина русла реки Селемджи составляет около 20 метров. Предварительно военные сбросили на воду секции понтонно-мостового парка и два катера, после чего собрали паром грузоподъемностью до 80 тонн. Также замерили глубину реки, а также закрепили паром к страховочному тросу. Предполагается, что переправа будет работать до конца октября.

Ранее «Звезда» рассказывала, что военные железнодорожники за шесть суток возвели понтонную переправу в зоне спецоперации, вместо уничтоженного ВСУ моста. Теперь по ней могут передвигаться поезда.