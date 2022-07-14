Армия Армия Армия

Военные инженеры пришли на помощь жителям поселка в Амурской области

Сергей Лебедев
04:45 14.07.2022
Они организовали паромную переправу через реку Селемджа.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Амурской области военные инженеры Восточного военного округа организовали паромную переправу через реку Селемджа в районе поселка Экимчан. Сделали это после обращения губернатора региона. Дело в том, что ранее оказались повреждены две опоры моста, соединяющего населенный пункт с Златоустовском.

Сейчас в сутки военные переправляют через реку более 50 единиц автомобильной, грузовой и сельскохозяйственной техники и свыше 130 жителей. Для организации переправы инженерам ВВО пришлось совершить марш, преодолев более 1200 километров из поселка Вятское Хабаровского края.

В создании переправы приняли участие около 20 человек, задействовали 8 единиц инженерной техники. Ширина русла реки Селемджи составляет около 20 метров. Предварительно военные сбросили на воду секции понтонно-мостового парка и два катера, после чего собрали паром грузоподъемностью до 80 тонн. Также замерили глубину реки, а также закрепили паром к страховочному тросу. Предполагается, что переправа будет работать до конца октября.

Ранее «Звезда» рассказывала, что военные железнодорожники за шесть суток возвели понтонную переправу в зоне спецоперации, вместо уничтоженного ВСУ моста. Теперь по ней могут передвигаться поезда.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:39 В стране и мире
ВСУ снова обстреляли Новую Каховку в Херсонской области
23:01 Армия
МО РФ: боевики ВСУ заняли несколько больниц и роддомов в Одесской области
23:00 В стране и мире
Видео
Тушите свет: как в Европе пытаются экономить энергию в преддверии суровой зимы
20:23 В стране и мире
В МВД ЛНР заявили, что силы республики зашли в городскую черту Соледара
20:12 В стране и мире
Экс-замглавы МЧС Гуровича заключили под стражу
Популярное
Экс-спецназовец назвал способ выспаться за 10 минут
Опубликовано первое полноценное фото с телескопа James Webb
Видео
Компромат, разврат, наркотики: почему американцы считают Хантера Байдена угрозой нацбезопасности США
Видео
Корреспондент показал, как ВСУ чуть не устроили катастрофический взрыв в Северодонецке
МО РФ: украинские боевики заминировали обочины дороги между Красным Подом и Радушным в Днепропетровской области
Видео
МО РФ: под Одессой уничтожены две украинские установки Harpoon, полученные из Британии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.