Управляемый подрыв: кадры разминирования улиц Северодонецка саперами ВС РФ

В городе после ухода националистов остались тысячи взрывоопасных предметов.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

От взрывов на улицах Северодонецка жители города уже успели отвыкнуть. В этот раз - не прилет украинской мины, а управляемый подрыв. К разминированию города приступили специалисты Международного противоминного центра ВС РФ.

В городе тысячи взрывоопасных предметов: ручные гранаты, гранатометные выстрелы, танковые и артиллерийские снаряды, а также наиболее опасные - кассетные боеприпасы. Такие уничтожают прямо на месте.

Разминирование не подразумевает использование робототехнического комплекса, саперы работают вручную. Костюм каждого бойца оборудован камерой, это позволяет командиру группы одновременно контролировать действия всех ее членов.

При виде российских саперов местные жители стараются рассказать о местах, где находятся неразорвавшиеся снаряды. Для разминирования домов необходимо подать заявку органам местной власти. Саперы противоминного центра начали работу с расчистки центральных улиц.

Проверка дорог происходит следующим образом: саперы с миноискателями движутся в особом порядке, «подковой», по обеим сторонам улицы, в случае обнаружения взрывоопасного предмета сапер докладывает о находке командиру, и тот принимает решение.

Обнаружен несдетонировавший выстрел от подствольного гранатомета. Канал ствола он уже прошел, а значит, перевозить его небезопасно - решено уничтожить накладным зарядом.

На противоположном берегу реки инженерные войска развернули станцию комплексной очистки, чтобы обеспечить питьевой водой жителей Лисичанска. Воду берут прямо из реки. После многоступенчатой очистки, включая обеззараживание ультрафиолетом, ее смело можно пить.

Берег реки изрезан траншеями - группировка Вооруженных сил Украины, очевидно, готовилась к противостоянию на этой естественной преграде, но в итоге боевики спешно побросали свои позиции.