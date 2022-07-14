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В Турции перевернулся автобус с туристами

Анна Назайкина
18:36 14.07.2022
В число пострадавших входят 39 туристов из Германии, Британии и Мексики.
В Турции перевернулся автобус с туристами
© Фото: Lu Zhe, Xinhua, Globallookpress
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Автобус перевернулся сегодня, 14 июля, в провинции Денизли в южной части Турции, в его салоне, в частности, находились туристы, передает телеканал NTV, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

В результате дорожно-транспортного происшествия повреждения получил 41 человек. В число пострадавших входят 39 туристов из Германии, Британии и Мексики.

Как сообщается, экскурсионный автобус направлялся из Антальи в Денизли. У транспортного средства лопнуло правое переднее колесо, после чего водитель не справился с управлением. Автобус перелетал ограждение и перевернулся.

Было добавлено, что на данный момент трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их доставили в медучреждение. Большинству туристов медики оказали помощь на месте.

На прошлой неделе сообщалось, что на трассе Кыркларели - Стамбул перевернулся автобус, в результате аварии погибли шесть человек, еще 25 пострадали.

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