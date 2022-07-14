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Глава Shell предупредил о тяжелой зиме в Европе из-за цен на газ

Виктория Ивашечкина
18:24 14.07.2022
Утверждается, что главной причиной такого развития событий может стать «дальнейшее сокращение поставок газа из России».
Глава Shell предупредил о тяжелой зиме в Европе из-за цен на газ
© Фото: shell.com
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Глава международной нефтегазовой компании Royal Dutch Shell Бен ван Берден предупредил о том, что Европе, возможно, придется вводить нормирование на потребление газа зимой. Об этом сообщает британская газета Financial Times

«Я полагаю, что зимний сезон в Европе будет сложным. Все мы столкнемся со значительно возросшими ценами на газ, с давлением на промышленность и экономику в целом», - отметил он.

По его словам, главной причиной такого развития событий может стать «дальнейшее сокращение поставок газа из России».

В июне сообщалось, что европейские страны начали использовать запасенный на зиму газ. Причиной этому стало сокращение поставок из России. Объем жизненно важного энергоресурса в хранилищах уменьшился впервые с середины апреля.

Резервы сократились на один процентный пункт. Обычно в начале лета газ только закачивают, а полученные объемы хранятся до пика зимнего сезона. По данным на июнь, хранилища заполнены только наполовину.

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