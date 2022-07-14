Снесенные здания, развороченные конструкции: опубликованы кадры последствий удара ВСУ в Новой Каховке
Корреспондент «Звезды» Виктор Эль-Кухали показал последствия удара ВСУ по Новой Каховке. На кадрах разрушенный торговый центр, выбитые окна, сломанные стены, руины.
Сегодня глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал «Звезде» о последствиях недавнего обстрела города украинскими вооруженными формированиями.
Ранее «Звезда» опубликовала кадры последствий удара ВСУ по Новой Каховке в ночь на 12 июля. ВСУ применили ракеты РСЗО комплексов HIMARS американского производства, ранее поставленных Киеву.
По словам замглавы херсонской военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова, ВСУ нанесли шесть ударов по городу, три из них отбили российские системы ПВО. Как утверждают местные власти, обстрелы привели к взрывам и пожару на складах селитры. Есть погибшие, десятки людей пострадали.