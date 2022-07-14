Снесенные здания, развороченные конструкции: опубликованы кадры последствий удара ВСУ в Новой Каховке

По словам замглавы херсонской военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова, ВСУ нанесли шесть ударов по городу, три из них отбили российские системы ПВО. Как утверждают местные власти, обстрелы привели к взрывам и пожару на складах селитры. Есть погибшие, десятки людей пострадали.

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