Американский беспилотник упал рядом с базой ВВС Румынии
Американский беспилотный летательный аппарат потерпел крушение на территории Румынии. Кадры с места происшествия были опубликованы в Сети.
Как передает агентство «Аджерпрес», БПЛА рухнул примерно в 14.15 в нескольких километрах к югу от базы Военно-воздушных сил Румынии в Кымпия-Турзий в центральной части страны.
Утверждается, что беспилотник типа MQ-9 Reaper упал, когда возвращался на базу, данных о жертвах и пострадавших на данный момент не поступало.
«Ущерба не было, он упал в поле, где нет населенных пунктов... Американцы проводят сейчас первый анализ... Мы тренируемся вместе, мы и американцы, с этими БЛА», - сказал министр национальной обороны Румынии Василе Дынку.
По его словам, дрон принимал участие в учениях и управлялся военными из Соединенных Штатов.