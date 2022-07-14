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Американский беспилотник упал рядом с базой ВВС Румынии

Анна Назайкина
16:49 14.07.2022
Утверждается, что беспилотник типа MQ-9 Reaper упал, когда возвращался на базу. Данных о жертвах и пострадавших на данный момент не поступало.
© Видео: VK, strnov © Фото: VK, strnov
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Американский беспилотный летательный аппарат потерпел крушение на территории Румынии. Кадры с места происшествия были опубликованы в Сети.

Как передает агентство «Аджерпрес», БПЛА рухнул примерно в 14.15 в нескольких километрах к югу от базы Военно-воздушных сил Румынии в Кымпия-Турзий в центральной части страны.

Утверждается, что беспилотник типа MQ-9 Reaper упал, когда возвращался на базу, данных о жертвах и пострадавших на данный момент не поступало.

«Ущерба не было, он упал в поле, где нет населенных пунктов... Американцы проводят сейчас первый анализ... Мы тренируемся вместе, мы и американцы, с этими БЛА», - сказал министр национальной обороны Румынии Василе Дынку.

По его словам, дрон принимал участие в учениях и управлялся военными из Соединенных Штатов.

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