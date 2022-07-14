В рамках рабочей поездки также прошла встреча Володина с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин приехал в ЛНР. На сайте Госдумы сообщается, что он выступил перед депутатами Народного Совета республики. Также Вячеслав Володин передал слова приветствия от президента РФ Владимира Путина.

«Сейчас для нас важен вопрос гармонизации законодательства и создания единого правового поля в сферах здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, социальной защиты граждан», - отметил в своем выступлении Володин.

По его словам, в ЛНР живут российские граждане, которые принимали участие в голосовании на выборах в ГД, поэтому «депутатам надо работать со своими соотечественниками, со своими избирателями».

Как говорится в сообщении, в рамках рабочей поездки также состоялась встреча Володина с главой ЛНР Леонидом Пасечником.

В начале июля Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания предложил депутатам посетить ДНР и ЛНР летом. Он подчеркнул, что это будет прямым исполнением депутатских обязанностей.