Путин подписал закон о статусе ветерана для участвующих в спецоперации гражданских

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Принимающим участие в спецоперации на Украине гражданским лицам, которые выполняют работу для Вооруженных сил России, будет предоставляться статус ветеранов боевых действий. Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин.

Документ подготовлен фракцией «Единая Россия» и наделяет статусом ветерана боевых действий гражданский персонал ВС РФ, то есть сотрудников ремонтных бригад, врачей и других специалистов. Эти граждане смогут получить соответствующие меры социальной поддержки, например, налоговые льготы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что гражданские проявляют героизм в ходе военной операции и заслуживают мер поддержки от государства.