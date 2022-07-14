Путин приравнял к госизмене переход на сторону противника в условиях военных действий

Также предусмотрена ответственность за участие в конфликте на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ.

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Переход на сторону противника в условиях военных действий приравнен к государственной измене. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Под переходом на сторону противника понимается участие лица в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники», - говорится в законе.

В Уголовный кодекс РФ также вносятся необходимые правки и вводится ответственность за участие в боевых действиях или вооруженном конфликте на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам официальной Москвы. Максимальное наказание за это предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Аналогичное наказание будет применяться в отношении лиц, уличенных в шпионаже или выдаче сведений, составляющих государственную тайну.