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С высоты птичьего полета: как выглядит Петербург из военного вертолета

Павел Кутаренко
12:44 14.07.2022
Пелена дождя вдали, звук работающих двигателей и винтов и картина раскинувшегося города на Неве - такая картина предстала взгляду тех, кто оказался сегодня на борту российских вертолетов в ходе тренировки к параду. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко побывал на тренировке воздушной части парада ВМФ, который состоится 31 июля, на День Военно-Морского Флота России. 

Находясь на вертолете Ми-8, Кутаренко показал, как выглядит Петербург с высоты птичьего полета. Пелена дождя вдали, звук работающих двигателей и винтов и картина раскинувшегося города на Неве - такая картина предстала взгляду тех, кто оказался сегодня на борту российских вертолетов в ходе тренировки к параду. 

«В первой тренировке участвуют только командиры тактических групп, всего 3 вертолета. Наш многоцелевой Ми-8, вертлоет огневой поддержки морской пехоты Ка-29 и противолодочный Ка-27. Наш вертолет идет первым, ведущим всей группы. И сейчас задача командиров и штурманов - своевременно выйти в точку показа», - заявил корреспондент.

Ранее публиковались кадры репетиции парада в честь Дня ВМФ в Балтийске. Сейчас у военных моряков главная задача - отработать строй. 

Тем временем другие вертолеты ВС РФ участвуют в специальной военной операции на Украине. Так, звезда показывала, как работают ударные «Аллигаторы» - Ка-52.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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