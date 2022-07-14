С высоты птичьего полета: как выглядит Петербург из военного вертолета

Пелена дождя вдали, звук работающих двигателей и винтов и картина раскинувшегося города на Неве - такая картина предстала взгляду тех, кто оказался сегодня на борту российских вертолетов в ходе тренировки к параду.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко побывал на тренировке воздушной части парада ВМФ, который состоится 31 июля, на День Военно-Морского Флота России.

Находясь на вертолете Ми-8, Кутаренко показал, как выглядит Петербург с высоты птичьего полета. Пелена дождя вдали, звук работающих двигателей и винтов и картина раскинувшегося города на Неве - такая картина предстала взгляду тех, кто оказался сегодня на борту российских вертолетов в ходе тренировки к параду.

«В первой тренировке участвуют только командиры тактических групп, всего 3 вертолета. Наш многоцелевой Ми-8, вертлоет огневой поддержки морской пехоты Ка-29 и противолодочный Ка-27. Наш вертолет идет первым, ведущим всей группы. И сейчас задача командиров и штурманов - своевременно выйти в точку показа», - заявил корреспондент.

Ранее публиковались кадры репетиции парада в честь Дня ВМФ в Балтийске. Сейчас у военных моряков главная задача - отработать строй.

Тем временем другие вертолеты ВС РФ участвуют в специальной военной операции на Украине. Так, звезда показывала, как работают ударные «Аллигаторы» - Ка-52.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов