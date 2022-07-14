В стране и мире Трехлетний ребенок погиб при взрыве в Херсонской области Ян Брацкий Трагедия произошла в селе Приморское Скадовского района. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Трехлетний ребенок погиб в Херсонской области при детонации 200-литровой бочки. Трагедия произошла в Скадовском районе. По данным Главного управления регионального МВД, малыш получил травмы, несовместимые с жизнью. «13.07.2022 в Скадовский РО ГУ МВД Херсонской области из скорой помощи поступило сообщение, что в с. Приморское при взрыве 200-литровой бочки травмы головы, несовместимые с жизнью, получил ребенок, 2019 г. р.», - сказано в сообщении ведомства в Telegram. По версии экспертов, взорваться могло самодельное устройство мощностью 50 граммов в тротиловом эквиваленте. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика