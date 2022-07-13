В стране и мире В МИД РФ заявили об инициативе Москвы по созданию независимого рейтингового агентства Ян Брацкий По мнению директора Департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрия Биричевского, западные агентства сознательно занижают рейтинги РФ. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Оценки экономического положения России, которые выносят рейтинговые агентства коллективного Запада, носят предвзятый характер. Таким образом отрабатывается политический заказ. С таким заявлением выступил директор Департамента экономического сотрудничества внешнеполитического ведомства РФ Дмитрий Биричевский. Все это побудило официальную Москву вместе с партнерами приступить к работе над созданием независимой рейтинговой организации. «В текущих условиях это приобретает особую актуальность. Проработка данного вопроса уже ведется со многими нашими партнерами, в том числе в многосторонних форматах», - подчеркнул дипломат в беседе с РИА Новости. По слова Биричевского, создание рейтинговой организации, данные которой отличались бы объективностью, «назрело давно». В начале марта международное рейтинговое агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в иностранной валюте с «ВВ+» до «CCC-». Также, на несколько делений сразу упал долгосрочный рейтинг РФ в национальной валюте, опустившийся с «ВВВ+» до «CCC-». В настоящее время рейтинги РФ входят в перечень рейтингов, находящихся на пересмотре с потенциальным прогнозом в сторону ухудшения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика