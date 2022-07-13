В МИД РФ заявили об инициативе Москвы по созданию независимого рейтингового агентства
Оценки экономического положения России, которые выносят рейтинговые агентства коллективного Запада, носят предвзятый характер. Таким образом отрабатывается политический заказ. С таким заявлением выступил директор Департамента экономического сотрудничества внешнеполитического ведомства РФ Дмитрий Биричевский.
Все это побудило официальную Москву вместе с партнерами приступить к работе над созданием независимой рейтинговой организации.
«В текущих условиях это приобретает особую актуальность. Проработка данного вопроса уже ведется со многими нашими партнерами, в том числе в многосторонних форматах», - подчеркнул дипломат в беседе с РИА Новости.
По слова Биричевского, создание рейтинговой организации, данные которой отличались бы объективностью, «назрело давно».
В начале марта международное рейтинговое агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в иностранной валюте с «ВВ+» до «CCC-». Также, на несколько делений сразу упал долгосрочный рейтинг РФ в национальной валюте, опустившийся с «ВВВ+» до «CCC-». В настоящее время рейтинги РФ входят в перечень рейтингов, находящихся на пересмотре с потенциальным прогнозом в сторону ухудшения.