Посол ДНР рассказала о старте работы посольства республики в Москве

Здание дипмиссии располагается в Грохольском переулке по соседству с диппредставительствами Ирландии и Японии.

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В Москве официально заработало посольство Донецкой Народной Республики. Церемония открытия прошла в рабочем режиме без запланированной торжественной части. Ее отменили из-за массовых обстрелов мирного населения республики и гибели людей.

Как журналистам сказала посол ДНР Ольга Макеева, дипмиссия будет выполнять все функции по приему граждан, также будет открыта горячая линия. Уже с 13 июля всю точную информацию можно будет узнать на официальном сайте диппредставительства.

«Есть большая потребность в начале работе посольства. Свыше 2,5 миллионов граждан выехали из Донецка в Россию. Более 50 регионов приняли беженцев. Людям здесь очень нужна наша помощь», - сказала посол ДНР в России Ольга Макеева.

Здание дипмиссии располагается в Грохольском переулке по соседству с диппредставительствами Ирландии и Японии.

Ранее стало известно, что возле здания посольства Великобритании в Москве повесили новую табличку. На ней указано, что ранее безымянная площадь будет называться площадь Луганской Народной Республики. Новое название для площади выбрали жители столицы в ходе голосования. Площадь располагается на территории вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат.