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Старший сержант Иван Иванов

Перед батальонно-тактической группой российских десантников, в состав которой входил старший сержант Иван Иванов, стояла задача по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов.

На подступах к поселку колонна, в которой следовал Иван, попала под обстрел украинских боевиков. Иванов, мгновенно оценив сложившуюся обстановку, вывел машину из-под обстрела и выбрал наиболее выгодную огневую позицию, после чего, умело используя рельеф местности, приступил к отражению атаки противника.

Ведя огневое воздействие по врагу, старший сержант обнаружил группу боевиков, которые предприняли попытку окружения российских военных.

Сориентировавшись в ситуации, старший сержант Иванов открыл огонь по совершающим маневр националистам и полностью ликвидировал их.

После боя Иван оказал необходимую помощь медикам при эвакуации раненых военнослужащих батальонно-тактической группы в медицинский пункт.

Благодаря высокому профессионализму, смелым и решительным действиям старшего сержанта Ивана Иванова военнослужащие ВС РФ смогли уничтожить группу боевиков в окрестностях населенного пункта, что создало нужные условия для его последующего освобождения.