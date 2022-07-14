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Рискуя собственной жизнью: новые истории мужества военнослужащих ВС РФ на Украине

00:00 14.07.2022
В ходе специальной военной операции на Украине российские военнослужащие проявляют личное мужество, ответственность и верность долгу.
Рискуя собственной жизнью: новые истории мужества военнослужащих ВС РФ на Украине
© Фото: Минобороны РФ
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Минобороны России рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют самоотверженность, профессионализм и мужество.

© Минобороны РФ

Старший сержант Иван Иванов

Перед батальонно-тактической группой российских десантников, в состав которой входил старший сержант Иван Иванов, стояла задача по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов.

На подступах к поселку колонна, в которой следовал Иван, попала под обстрел украинских боевиков. Иванов, мгновенно оценив сложившуюся обстановку, вывел машину из-под обстрела и выбрал наиболее выгодную огневую позицию, после чего, умело используя рельеф местности, приступил к отражению атаки противника.

Ведя огневое воздействие по врагу, старший сержант обнаружил группу боевиков, которые предприняли попытку окружения российских военных.
Сориентировавшись в ситуации, старший сержант Иванов открыл огонь по совершающим маневр националистам и полностью ликвидировал их.

После боя Иван оказал необходимую помощь медикам при эвакуации раненых военнослужащих батальонно-тактической группы в медицинский пункт.

Благодаря высокому профессионализму, смелым и решительным действиям старшего сержанта Ивана Иванова военнослужащие ВС РФ смогли уничтожить группу боевиков в окрестностях населенного пункта, что создало нужные условия для его последующего освобождения.

© Минобороны РФ

Сержант Шамиль Гафуров, командир бронетанкового ремонтного подразделения

С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик командир бронетанкового ремонтного подразделения сержант Шамиль Гафуров выполнял задачи по восстановлению вооружения, военной и специальной техники, которые получили различные повреждения в ходе боевых действий.

При выполнении поставленных задач Гафуров неоднократно выдвигался для оперативного ремонта техники в составе выездных ремонтных групп на линии боевого соприкосновения.

В полевых условиях, находясь под регулярным огнем противника, рискуя собственной жизнью, сержант выполнял ремонтные работы, а также замену узлов и агрегатов на бронетехнике и боевых машинах, утративших боеспособность в результате вражеского огня.

Благодаря грамотным и профессиональным действиям сержанта Шамиля Гафурова после проведенного им ремонта было возвращено в строй более ста единиц бронетанкового вооружения и техники. Помимо этого, благодаря методическому мастерству сержанта Гафурова были подготовлены и обучены более десяти специалистов-ремонтников, что дало возможность сократить время восстановления и возвращения в строй вооружения и военной техники.

Высокий профессионализм, мужество и отвага сержанта Гафурова способствовали повышению боеспособности подразделений Вооруженных сил РФ.

© Минобороны РФ

Младший сержант Чингис Цыдыпов

Младший сержант Чингис Цыдыпов действовал в составе группы российских десантников, перед подразделением стояла задача по взятию под контроль моста, который проходил через водоем, для дальнейшей переброски российских войск вглубь обороны противника.

На подступах к переправе младший сержант Цыдыпов обнаружил вражеский грузовик, в кузове которого были установлены два комплекса ПЗРК «Игла».

Доложив командиру группы, Цыдыпов получил приказ атаковать противника. Скрытно подобравшись к транспортному средству, точным огнем из подствольного гранатомета Чингис уничтожил боевую единицу противника. После этого вместе с подразделением он организовал засаду на группу приближающихся националистов и огнем из своего штатного оружия ликвидировал четырех боевиков.

Благодаря самоотверженности и решительности младшего сержанта Цыдыпова задача группы по взятию под контроль моста была успешно выполнена. При этом противник, потеряв в бою два танка и более десяти человек живой силы, отступил.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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