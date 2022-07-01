CNN: Пентагон получил более тысячи предложений по созданию оружия для Украины

© Фото: Liu Jie, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Пентагон получил около 1,3 тысячи предложений от 800 компаний по разработке инновационных вооружений для Украины. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на представителя оборонного ведомства США. Утверждается, что военное ведомство надеется сделать выбор в ближайшие недели.

Как отмечает телеканал, запрос Пентагона касался областей вооружения, которые были определены Украиной как ключевые с точки зрения военных потребностей. Вооружения для противовоздушной, противотанковой, противопехотной и береговой обороны, в частности.

Ранее в Пентагоне перечислили, что войдет в очередной пакет помощи Киеву из Вашингтона. В числе вооружения и техники, стоимость которых в общей сумме составит 450 миллионов долларов, на Украину отправятся четыре системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, украинские военнослужащие получат две тысячи пулеметов, 1,2 тысячи гранатометов, 36 тысяч артиллерийских снарядов.