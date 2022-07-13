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Польша подготовила трехтомный доклад о понесенных во время войны от Германии потерях

Виктория Ивашечкина
18:06 13.07.2022
По словам премьера страны Матеуша Моравецкого, сейчас документ переводится сразу на несколько языков.
Польша подготовила трехтомный доклад о понесенных во время войны от Германии потерях
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил об окончании подсчета военных репараций, которых польская сторона добивается от Германии. Теперь специалисты занимаются переводом отчета на несколько языков.

«На протяжении четырех лет мы готовим комплексный доклад, который должен показать уровень не только военных преступлений, которые совершили немцы, но и разрушений», - подчеркнул политик, передает РИА Новости.

По его словам, доклад состоит из трех томов. В нем демонстрируется вся документация - фотографии, исторические источники.

Моравецкий утверждает, что Польша оказалась среди стран, которые сильнее всего пострадали в результате Второй мировой войны, но получила минимальные средства в качестве компенсаций.

Польша несколько лет назад подняла вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны. Так, в 2019 году польская сторона потребовала у Германии более 850 миллиардов долларов. В Берлине на это заявили, что углубление в тему еще больше подрывает отношения двух стран.

В Польше также отметили, что вопрос о репарациях не может считаться закрытым, так как Германия не возместила ущерба. В МИД ФРГ при этом считают вопрос урегулированным, хотя и «порицают злодеяния нацистского режима на самом высоком уровне».

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