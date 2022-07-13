В стране и мире Корреспондент показал, как выглядит квартира в новом микрорайоне освобожденного Мариуполя Тимур Шерзад Роман Закурдаев По словам корреспондента «Звезды», жильцов ждут раздельный санузел, натяжные потолки и чистовая отделка. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев показал, как выглядит новая трехкомнатная квартира в Мариуполе в доме в новом микрорайоне. «Вот так выглядит одна из готовых трехкомнатных квартир. Чистовая отделка, на входе сразу ванная комната, зеркало есть. Далее раздельный санузел. Здесь первая комната, потолки натяжные, высота 2,60. У каждой комнаты есть входная дверь. Есть противопожарные датчики. Просторно и светло», - констатировал корреспондент. Также Закурдаев показал, как Минобороны России в сжатые сроки возводит медцентр в Мариуполе. Ранее в ДНР заверили, что жителям Мариуполя бесплатно восстановят жилье. Пока что речь пойдет о самих домах - ремонт балконов начнется не ранее следующего года, к которому обещают представить программу по созданию общего вида домов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика