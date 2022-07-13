Раненый участник СВО женился в госпитале Вишневского

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Раненный в ходе специальной военной операции военнослужащий женился в госпитале Вишневского, сообщает Минобороны России. Это первая церемония бракосочетания участника боевых действий, которая прошла на территории медучреждения.

По итогу сотрудники ЗАГСа вручили молодым свидетельство о регистрации брака. Среди приглашенных на свадьбу были родные и друзья молодоженов, медики и руководство госпиталя.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился, чтобы российские военнослужащие, получившие при исполнении своих обязанностей в ходе спецоперации ранения, имели возможность продолжать службу в военкоматах, воинских частях и других учреждениях российского военного ведомства.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов