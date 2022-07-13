В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Охранник Байдена подрался с женщиной возле бара в Иерусалиме

Анна Назайкина
15:03 13.07.2022
Подобный инцидент с сотрудниками Секретной службы США произошел в мае. Тогда два охранника были высланы из Сеула после драки из-за такси около отеля.
Охранник Байдена подрался с женщиной возле бара в Иерусалиме
© Фото: Wikimedia
Читайте нас на:

Сотрудник Секретной службы США, которая занимается охраной первых лиц, подрался в Израиле с местной женщиной, после инцидента она вернулась в Штаты, передает телеканал CNN.

Как утверждается, мужчина приехал в Иерусалим перед визитом американского лидера Джо Байдена, который прилетит туда на днях.

«В понедельник вечером Секретная служба США была проинформирована, что ее сотрудник, работающий в Израиле, был вовлечен в стычку. Этот сотрудник был задержан и допрошен израильской полицией, которая освободила его без предъявления обвинений», - говорится в сообщении.

Телеканал уточнил, что его задержали после того, как он подрался с женщиной перед одним из баров в столице Израиля.

Подобный инцидент с сотрудниками Секретной службы США произошел в мае. Тогда два охранника были высланы из Сеула после драки из-за такси около отеля.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:26 В стране и мире
Власти Канады разрешили ремонтировать в стране турбины «Северного потока»
15:18 В стране и мире
Видео
На Мальдивах начались протесты после прибытия президента Шри-Ланки
15:03 В стране и мире
Охранник Байдена подрался с женщиной возле бара в Иерусалиме
14:45 В стране и мире
Видео
Работа ПВО: опубликованы кадры сбитой в районе Луганска ракеты «Точка-У»
14:34 В стране и мире
В СК сообщили подробности задержания Гуровича
Популярное
Экс-спецназовец назвал способ выспаться за 10 минут
Опубликовано первое полноценное фото с телескопа James Webb
Видео
Компромат, разврат, наркотики: почему американцы считают Хантера Байдена угрозой нацбезопасности США
Видео
Корреспондент показал, как ВСУ чуть не устроили катастрофический взрыв в Северодонецке
МО РФ: украинские боевики заминировали обочины дороги между Красным Подом и Радушным в Днепропетровской области
Видео
МО РФ: под Одессой уничтожены две украинские установки Harpoon, полученные из Британии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.