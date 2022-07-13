В ВОЗ допустили признание третьего пола

В основу концепции пересмотра ляжет тезис о том, что «пол не ограничивается мужским и женским».

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение обновить руководство по учету гендерной проблематики и, по существу, признать третий пол. Об этом сообщается на сайте организации.

«ВОЗ обновляет его в свете новых научных данных и концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития», - говорится в документе.

В основу концепции пересмотра ляжет тезис о том, что «пол не ограничивается мужским и женским». Эксперты ВОЗ предлагают «выйти за рамки бинарных подходов к полу и здоровью для признания гендерного разнообразия».