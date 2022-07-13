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МО РФ: ВКС России уничтожили украинский склад боеприпасов в районе города Северск в ДНР

11:49 13.07.2022
Кроме этого, ВКС России уничтожили за сутки два украинских командных пункта и семь единиц бронетанковой техники 60-й мехбригады ВСУ в Запорожской области.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
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ВКС России уничтожили украинский склад боеприпасов в районе Северска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. 

«За прошедшие сутки ВКС России уничтожены два командных пункта в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области, склад боеприпасов в районе населенного пункта Северск, а также семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Белогорье Запорожской области», - заявил Конашенков. 

Также Игорь Конашенков подвел суточные итоги контрбатарейной борьбы. В ее ходе был уничтожен взвод украинских РСЗО «Ураган», который находился на огневых позициях в районе населенного пункта Константиновка в ДНР. 

Еще официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал об успехах за сутки оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Были поражены 11 украинских пунктов управления, артиллерия на огневых позициях в 102 районах и скопления войск в 123 районах. 

Также Конашенков раскрыл результаты ракетного удара по ВСУ в Николаеве.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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