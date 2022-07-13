В окрестностях Луганска после серии взрывов начался пожар

Предположительно, происшествие случилось в районе села Александровка и поселка Металлист.

© Фото: LIC_LPR, Telegram

Поздно вечером во вторник в окрестностях Луганска случился мощный пожар, сопровождавшийся взрывами. Предположительно, происшествие случилось в районе села Александровка и поселка Металлист. Об этом сообщили в Луганскинформцентре.

Напомним, незадолго до первых взрывов в Луганске сработала система противовоздушной обороны. Сообщалось, что над городом сбили украинскую ракету «Точка-У».

О пострадавших на данный момент ничего не сообщается. Кроме того, пока неизвестно о разрушениях и повреждениях.

Отметим, что это не первая атака на Луганск за последние дни. Накануне украинские войска пытались обстрелять город.