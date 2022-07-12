Канцлер Австрии назвал алкоголь спасением при дальнейшем росте инфляции в ЕС

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что без адекватных мер со стороны Евросоюза против быстро растущей инфляции единственным выходом останется употребление алкоголя или психотропных веществ. По словам чиновника, трудно бороться с ростом цен, но нужно предпринимать меры.

«Этот рост цен, эта инфляция, этот абсурдно высокий уровень затрат на энергию. И мы должны принять меры таким образом, чтобы мы не подстегивали инфляцию, а пытались ее подавить совместно в Евросоюзе», - сказал Карл Нехаммер.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин заявил, что резкое усиление инфляции в мире - это результат безответственной работы стран G7, а не специальной военной операции на Украине.

По словам российского лидера, сегодня расшатывается международная валютно-финансовая система. Также рвутся важнейшие цепочки, от производственных и инвестиционных до логистических.