ВСУ выпустили 20 ракет из «Града» по Донецку

В этот же день, 1 июля, военные обстреляли город Ровеньки в ЛНР из американской РСЗО М142 HIMARS.

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ВСУ в пятницу вечером, 1 июля, выпустили по Донецку 20 ракет из БМ-21 «Град». Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел по направлению: 22.46 - н.п. Первомайское - г. Донецк: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"», - сообщается в Telegram-канале представительства.

Утром в пятницу ВСУ обстреляли город Ровеньки в Луганской Народной Республике из американской РСЗО М142 HIMARS. Сообщалось, что по городу было выпущено две ракеты.