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В Минобороны рассказали об уничтожении бойцами ВС РФ группы диверсантов зоне спецоперации

00:00 02.07.2022
Российские военнослужащие, развивая наступление по всем направлениям, проявляют личное мужество, героизм и демонстрируют отличную выучку.
В Минобороны рассказали об уничтожении бойцами ВС РФ группы диверсантов зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
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Группа российских военнослужащих под командованием старшего сержанта Александра Ткаченко выполняла задачи по обеспечению безопасности командного пункта. Продвигаясь по прилегающей к нему лесополосе, Александр обнаружил большое скопление хорошо вооруженных украинских диверсантов.

© Минобороны России

Несмотря на численное превосходство противника, с учетом имеющегося боевого опыта, Ткаченко принял решение навязать бой неприятелю. Благодаря высокому уровню тактической выучки Александра Ткаченко с группой российских военнослужащих в скоротечном бою уничтожил командира диверсионно-разведывательной группы и девять националистов. Остатки подразделения противника, лишенные руководства, начали стремительно отступать, оставляя при этом раненых на поле боя. Российские военнослужащие, развивая наступление, продолжили преследовать националистов, в результате чего все боевики, ведущие ответный огонь, были ликвидированы. При этом потерь среди группы старшего сержанта Ткаченко допущено не было.

Действуя в составе танкового взвода, ефрейтор Богдан Шароварин выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов.

© Минобороны России

Встретив ожесточенное сопротивление противника, командир роты принял решение обойти укрепленные позиции с фланга. Несмотря на огонь со стороны неприятеля, ефрейтор Шароварин в составе взвода зашел во фланг националистических формирований и занял выгодный рубеж на опушке леса. В ходе непрекращающегося огневого противоборства Богдан обнаружил колонну автомобильной техники, за которой укрывались ведущие огонь националисты. Ефрейтор, продолжая вести точный огонь из вооружения танка, уничтожил две БМП и до 20 человек живой силы противника. Мужество и профессионализм ефрейтора Богдана Шароварина позволили российским войскам вытеснить националистов из населенного пункта и взять его под свой контроль.

В ходе ожесточенных боев вблизи одного из населенных пунктов, находящегося под контролем украинских националистов, сержант Джунайдулло Сафаров выполнял задачи по уничтожению выявленных позиций и бронированной техники боевиков.

© Минобороны России

В ходе боя, заняв выгодную позицию, Джунайдулло прицельным огнем уничтожил вражескую бронированную машину, огневую позицию и пулеметный расчет националистов. Враг, неся потери, предприняли попытку отступления. При отходе бронированной техники противника сержант Сафаров произвел выстрел из противотанковой управляемой ракеты и уничтожил вражеский БМП. Действия сержанта Сафарова позволили российским войскам развить наступление на заданном направлении и не допустить потерь среди личного состава, вооружения и военной техники.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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