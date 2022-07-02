В Минобороны рассказали об уничтожении бойцами ВС РФ группы диверсантов зоне спецоперации
Российские военнослужащие, развивая наступление по всем направлениям, проявляют личное мужество, героизм и демонстрируют отличную выучку.
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Группа российских военнослужащих под командованием старшего сержанта Александра Ткаченко выполняла задачи по обеспечению безопасности командного пункта. Продвигаясь по прилегающей к нему лесополосе, Александр обнаружил большое скопление хорошо вооруженных украинских диверсантов.