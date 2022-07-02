Армия В Минобороны рассказали об уничтожении бойцами ВС РФ группы диверсантов зоне спецоперации Российские военнослужащие, развивая наступление по всем направлениям, проявляют личное мужество, героизм и демонстрируют отличную выучку. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Группа российских военнослужащих под командованием старшего сержанта Александра Ткаченко выполняла задачи по обеспечению безопасности командного пункта. Продвигаясь по прилегающей к нему лесополосе, Александр обнаружил большое скопление хорошо вооруженных украинских диверсантов. © Минобороны России Несмотря на численное превосходство противника, с учетом имеющегося боевого опыта, Ткаченко принял решение навязать бой неприятелю. Благодаря высокому уровню тактической выучки Александра Ткаченко с группой российских военнослужащих в скоротечном бою уничтожил командира диверсионно-разведывательной группы и девять националистов. Остатки подразделения противника, лишенные руководства, начали стремительно отступать, оставляя при этом раненых на поле боя. Российские военнослужащие, развивая наступление, продолжили преследовать националистов, в результате чего все боевики, ведущие ответный огонь, были ликвидированы. При этом потерь среди группы старшего сержанта Ткаченко допущено не было. Действуя в составе танкового взвода, ефрейтор Богдан Шароварин выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. © Минобороны России Встретив ожесточенное сопротивление противника, командир роты принял решение обойти укрепленные позиции с фланга. Несмотря на огонь со стороны неприятеля, ефрейтор Шароварин в составе взвода зашел во фланг националистических формирований и занял выгодный рубеж на опушке леса. В ходе непрекращающегося огневого противоборства Богдан обнаружил колонну автомобильной техники, за которой укрывались ведущие огонь националисты. Ефрейтор, продолжая вести точный огонь из вооружения танка, уничтожил две БМП и до 20 человек живой силы противника. Мужество и профессионализм ефрейтора Богдана Шароварина позволили российским войскам вытеснить националистов из населенного пункта и взять его под свой контроль. В ходе ожесточенных боев вблизи одного из населенных пунктов, находящегося под контролем украинских националистов, сержант Джунайдулло Сафаров выполнял задачи по уничтожению выявленных позиций и бронированной техники боевиков. © Минобороны России В ходе боя, заняв выгодную позицию, Джунайдулло прицельным огнем уничтожил вражескую бронированную машину, огневую позицию и пулеметный расчет националистов. Враг, неся потери, предприняли попытку отступления. При отходе бронированной техники противника сержант Сафаров произвел выстрел из противотанковой управляемой ракеты и уничтожил вражеский БМП. Действия сержанта Сафарова позволили российским войскам развить наступление на заданном направлении и не допустить потерь среди личного состава, вооружения и военной техники. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика