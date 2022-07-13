Моментальное принятие решений: в МО РФ рассказали о новых подвигах военных на Украине

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Рядовой Буян Сат

Рядовой Буян Сат, действуя в составе своего подразделения, выполнял задачу по обеспечению безопасного передвижения колонны Вооруженных сил РФ в заданный район.

Следуя по заданному маршруту, рядовой обнаружил диверсионную группу украинских националистов, которая действовала на данном направлении. Они занимались оборудованием и укреплением огневых позиций для последующей засады. Буян Сат немедленно доложил командиру о готовящейся засаде, после чего вместе с другими бойцами подразделения вступил в бой с группой националистов.

Ведя прицельный огонь по боевикам, Буян получил осколочное ранение от разорвавшейся неподалеку гранаты, однако самостоятельно оказав себе и раненому товарищу первую медицинскую помощь, продолжил вести бой с вооруженными формированиями врага.

В ходе боя рядовой Сат ликвидировал 12 украинских националистов. По итогам боестолкновения группа радикалов, готовивших засаду, была уничтожена.

Благодаря мужеству и самоотверженности рядового Буяна Сата готовящаяся провокация в отношении российских подразделений была сорвана, что позволило колонне прибыть своевременно в заданный район, избежав потерь.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.