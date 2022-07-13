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Моментальное принятие решений: в МО РФ рассказали о новых подвигах военных на Украине

00:00 13.07.2022
В ходе спецоперации на Украине военнослужащие ВС РФ проявляют личное мужество, подлинный героизм и профессионализм.
Моментальное принятие решений: в МО РФ рассказали о новых подвигах военных на Украине
© Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны Российской Федерации рассказало о новых подвигах военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют мужество, самоотверженность и высокий уровень боевой подготовки.

© Минобороны РФ

Старший лейтенант Ислам Тугушев, командир мотострелкового взвода

Штурмовой отряд под командованием старшего лейтенанта Ислама Тугушева осуществлял прочесывание прилегающей к одному из населенных пунктов местности.

Продвигаясь по лесополосе, Тугушев обнаружил формирование вооруженных националистов, которая значительно превосходила численность российских военных.

Грамотно используя рельеф местности и умело применяя высокий уровень тактической подготовки, отряд старшего лейтенанта Тунгушева занял наиболее выгодные огневые позиции и вступил в бой с противником.

Внезапной атакой Ислам Тугушев сковал действия националистов и привнес в их ряды панику. Несмотря на огневое воздействие украинских националистов, отряд под руководством офицера наносил существенный урон боевикам.

В ходе боя старший лейтенант Тугушев получил ранение, однако из боя не вышел и продолжил осуществлять руководство вверенным личным составом.
Результатами мужественных и слаженных действий подчиненных Ислама Тугушева стало уничтожение 25 украинских боевиков. Оставшиеся боевики, понимания бесполезность дальнейшего сопротивления, покинули позиции и отступили.

При осмотре покинутых националистами позиций были обнаружена секретная документация, которая способствовала корректировке применения сил и средств российской группировки войск в заданном районе.

© Минобороны РФ

Полковник Александр Лазарев, начальник штаба мотострелкового соединения Балтийского флота

Украинские националисты, стремясь вернуть утраченные в ходе боев позиции, силами механизированного батальона атаковали позиции батальонно-тактической группы под руководством полковника Лазарева.

Александр Лазарев своевременно принял решение о выдвижении на обороняемые позиции и лично руководил подразделениями батальонно-тактического формирования в бою.

Боевики неоднократно предпринимали попытки прорвать оборонительные рубежи российских подразделений с разных сторон, используя танковые и стреловые подразделения, а также ведя огонь из крупнокалиберных орудий.
Полковник Александр Лазарев организовал тотальное подавление огневых точек националистов прицельным огнем российской артиллерии.

Более пятнадцати часов российские военные под командованием полковника Лазарева сдерживали массивные атаки противника. По итогам боя украинские националисты потеряли более 30 человек живой силы, а также более 5 единиц бронетехники и артиллерийских орудий.

Благодаря умелому руководству вверенными подразделениями, высокому профессионализму и боевому опыту полковника Лазарева подразделениям ВС РФ удалось остановить наступление националистов на стратегически важном направлении.

© Минобороны РФ

Рядовой Буян Сат

Рядовой Буян Сат, действуя в составе своего подразделения, выполнял задачу по обеспечению безопасного передвижения колонны Вооруженных сил РФ в заданный район.

Следуя по заданному маршруту, рядовой обнаружил диверсионную группу украинских националистов, которая действовала на данном направлении. Они занимались оборудованием и укреплением огневых позиций для последующей засады. Буян Сат немедленно доложил командиру о готовящейся засаде, после чего вместе с другими бойцами подразделения вступил в бой с группой националистов.

Ведя прицельный огонь по боевикам, Буян получил осколочное ранение от разорвавшейся неподалеку гранаты, однако самостоятельно оказав себе и раненому товарищу первую медицинскую помощь, продолжил вести бой с вооруженными формированиями врага.

В ходе боя рядовой Сат ликвидировал 12 украинских националистов. По итогам боестолкновения группа радикалов, готовивших засаду, была уничтожена.

Благодаря мужеству и самоотверженности рядового Буяна Сата готовящаяся провокация в отношении российских подразделений была сорвана, что позволило колонне прибыть своевременно в заданный район, избежав потерь.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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