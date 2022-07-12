«Делаем правое дело»: командир экипажа Ка-52 рассказал о боевом духе в ходе выполнения задач

Летчик отметил, что противник имеет разные виды вооружения, однако «Аллигаторы» обладают бортовым комплексом обороны (БКО), что в разы увеличивает шансы на противодействие.

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Основными задачи экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в ходе спецоперации на Украине являются авиационные удары по живой силе, укрепрайонам и технике противника. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал старший летчик вертолетной эскадрильи Константин.

«Основные задачи сейчас - нанесение авиационных ударов, также сопровождение Ми-8, в том числе это эвакуация раненых и перевозка личного состава. В основном работаем по живой силе противника, по укрепрайонам, бронированной и небронированной технике. Задач много, все зависит от конкретно поставленных целей», - сказал командир экипажа.

Он добавил, что для вертолетов самое страшное - это ПЗРК, на вооружении противника очень много различных видов, в том числе и зарубежных. Военнослужащий пояснил, что само по себе оно эффективно, однако Ка-52 обладает бортовым комплексом обороны (БКО), что в разы увеличивает шансы на противодействие.

«Если мы идем в район выполнения задачи, то есть полет выполняется на предельно малой высоте, стараемся прикрываться рельефом местности, также стреляем методом кабрирования (когда пилот задирает нос вертолета вверх), чтобы не входить в зону поражения ПЗРК противника. Бывает такое, что БКО сообщает нам о каких-либо пусках», - отметил он.

Летчик рассказал, что имеющие не первый боевой опыт пилоты объясняют, подсказывают, как следует сделать лучше, а что делать не стоит. Если возникают какие-то сложные задачи, их берут на себя опытные бойцы.

Командир экипажа подчеркнул, что все вылеты являются сложными и опасными. А запоминается тот вылет, когда по вертолету начинают стрелять со стороны противника. Он рассказал о случае, когда по «пятьдесят двойке» пытались отработать вражеские Су-25. Спасло то, что экипаж вовремя ушел с линии огня. По его словам, первый залп лег рядом, а второй залп пришелся на то место, где как раз работали российские летчики.

«Настроение боевое у всех, делаем правое дело, поэтому скоро мы все это закончим», - подытожил военный.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения целей Ка-52 в ходе специальной военной операции на Украине. На боевую задачу экипажи выходят смешанной группой. Пара Ка-52 наносит удар, транспортно-боевые вертолеты Ми-8 страхуют экипажи «Аллигаторов», а Ми-35, в свою очередь, прикрывает «восьмерку» и «пятьдесят вторые».