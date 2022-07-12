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Брянский губернатор сообщил об обстреле приграничного поселка со стороны Украины

Сергей Лебедев
23:11 12.07.2022
По его словам, среди гражданского населения жертв и пострадавших нет.
Брянский губернатор сообщил об обстреле приграничного поселка со стороны Украины
© Фото: avbogomaz, Telegram
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Во вторник вечером со стороны Украины из артиллерии был обстрелян приграничный поселок Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области. По нему выпустили 18 минометных снарядов. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Среди гражданского населения жертв и пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», - добавил губернатор.

Отметим, это не первый раз, когда приграничные населенные пункты Брянщины подвергаются атакам со стороны Украины. Так, «Звезда» уже показывала кадры из поселка Климово после обстрела ВСУ. Там вражеский вертолет планировал совершить удар по школе, однако попал в частный дом.

После атаки российский комплекс С-400 сбил вертолет Вооруженных сил Украины Ми-8, который атаковал брянский поселок Климово. 

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