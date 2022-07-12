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Воробьев рассказал Путину, как идет социальная газификация в Подмосковье

Сергей Лебедев
02:35 12.07.2022
По словам главы региона, в рамках проекта в этом году необходимые коммуникации проведут к 110 тысячам домов.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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В Подмосковье стоимость подключения к сетевому газу снизилась более чем в 10 раз. Речь о тех категориях льготников, которые стали участниками программы так называемой социальной газификации. Об этом Владимиру Путину доложил губернатор области Андрей Воробьев на встрече в Кремле, которая состоялась накануне.

По словам главы региона, в рамках проекта в этом году необходимые коммуникации проведут к 110 тысячам домов. Это почти триста тысяч жителей. Ранее такую задачу перед регионом поставил президент.

Владимир Путин отметил, что Московская область по многим позициям находится на очень хорошем уровне. Этого удается добиваться благодаря федеральной поддержке.

Напомним, губернатор рассказал Владимиру Путину и о поддержке ЛНР и ДНР. Сейчас за регионом закреплены два района, в которых восстанавливают школы, мосты и дороги.

«Работаем слаженно вместе с федеральными структурами, считаем это тоже нашим приоритетом», - сказал Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что решение проблем Донецкой и Луганской народных республик сейчас является приоритетом в работе.

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