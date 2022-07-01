США поставят Украине ЗРК NASAMS и РЛС контрбатарейной борьбы

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В пятницу министерство обороны США объявило о выделении очередного пакета военной помощи для Украины. Предполагается, что страну снабдят вооружением на 820 миллионов долларов.

Речь идет о поставках боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS и 150 тысячах снарядах для 155-мм артиллерии. Также Пентагон планирует предоставить Украине четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и две зенитно-ракетных комплекса NASAMS. Об этом сообщают американские СМИ.

Напомним, в минувший четверг Великобритания пообещала выделить Украине еще более 1,1 миллиарда евро на военную помощь. Стране предоставят беспилотные летательные аппараты и системы ПВО.