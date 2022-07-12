Руководство МО РФ провело встречу с главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы

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Руководство Министерства обороны России в понедельник, 11 июля, провело встречу с верховным главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлаингом, который прибыл в Россию с частным визитом.

Как сообщили в МО РФ, на встрече стороны положительно оценили динамично развивающиеся взаимовыгодные отношения в военной области, а также подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества в духе стратегического партнерства.

Отмечается, что встреча прошла в дружественный атмосфере и подтвердила обоюдный настрой на наращивание многопланового сотрудничества по линии военных ведомств двух стран.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.