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В Белгородской области прошли памятные мероприятия в честь 79-летия сражения под Прохоровкой

18:21 12.07.2022
С праздником ветеранов и жителей поздравил и представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Михаил Зусько.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня 79-я годовщина танкового сражения под Прохоровкой в Белгородской области - это одна из самых кровопролитных битв, которая стала переломной в ходе Великой Отечественной войны.

В 1943-м наступление гитлеровцев на Курской дуге отразили советские солдаты, проявив невероятное мужество. С праздником ветеранов и жителей поздравил и представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Михаил Зусько.

«Так случилось, что у нацистов выросло новое поколение на Украине, и вновь, спустя 79 лет, приходится сражаться с нацистами. Но мы, поколение победителей, обречены только на победу», - заявил Зусько. 

В честь героев сражения под Белгородом и их победы у мемориала на Прохоровском поле проходят различные мероприятия. Там сегодня собрались сотни людей.

Организованы интерактивные площадки и музейные выставки. А на концерте выступил известный артист Лев Лещенко, он исполнил песни военных лет.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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