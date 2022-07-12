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Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что торжества по случаю открытия посольства ДНР в РФ отменили. По ее словам, причиной стали трагические события в республике.

«Буквально сегодня, несколько часов назад, в Горловке погибло еще двое человек, семеро человек ранены. Учитывая эти обстоятельства, мы просто в рабочем порядке сегодня все-таки открыли диппредставительство, понимая, что есть необходимость начать полноценное функционирование, помогать нашим гражданам», - подчеркнула Никонорова.

В ходе своей речи она также представила посла ДНР в РФ Ольгу Макееву. По ее словам, сейчас республика переживает жесточайшие обстрелы, поэтому торжественные мероприятия было решено отменить.

Ранее в МИД РФ сообщили, что диппредставительство будет располагаться в Грохольском переулке в Москве. Уточнялось, что в церемонии открытия примут участие представители российского руководства, Русской православной церкви, МИД и общественно-политических кругов.