«Все в пламени»: жительница Горловки рассказала, как ощущается обстрел на городской улице
В терпящей украинские обстрелы Горловке работает корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев. Фиксируя последствия работы вражеской артиллерии по городу, он поговорил с местной жительницей, которая ярко описала свои впечатления от обстрела.
«Перекрестила себе дорогу и сама перекрестилась - и бегом. Разворачиваюсь, а здесь все в пламени. Стояла куча машин, не стала подбегать, обстрелы. Забежала в дом, снова обстрелы. Там женщина погибла, ниже по улице - прямое попадание в дом. Тут пламя, естественно. Видела, что машин куча - все дымилось, клубы дыма», - вспомнила жительница.
Украинцы бьют по многим населенным пунктам Донбасса. Крепко досталось и Новой Каховке - как сообщают с мест, число пострадавших в ней после украинских артиллерийских ударов выросло до 90 человек.
Также противник во время хаотичного обстрела Новой Каховки вызвал детонацию Селитры - последствия этого показал корреспондент.