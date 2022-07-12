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«Все в пламени»: жительница Горловки рассказала, как ощущается обстрел на городской улице

Тимур Шерзад
Роман Закурдаев
17:18 12.07.2022
Женщина утверждает, что видела много пламени и дыма во время украинских обстрелов в Горловке. Не сломаться психологически помог культурный код - перекрестив себя и дорогу, жительница нашла в себе силы на то, чтобы броситься бегом в безопасное место.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В терпящей украинские обстрелы Горловке работает корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев. Фиксируя последствия работы вражеской артиллерии по городу, он поговорил с местной жительницей, которая ярко описала свои впечатления от обстрела. 

«Перекрестила себе дорогу и сама перекрестилась - и бегом. Разворачиваюсь, а здесь все в пламени. Стояла куча машин, не стала подбегать, обстрелы. Забежала в дом, снова обстрелы. Там женщина погибла, ниже по улице - прямое попадание в дом. Тут пламя, естественно. Видела, что машин куча - все дымилось, клубы дыма», - вспомнила жительница. 

Украинцы бьют по многим населенным пунктам Донбасса. Крепко досталось и Новой Каховке - как сообщают с мест, число пострадавших в ней после украинских артиллерийских ударов выросло до 90 человек

Также противник во время хаотичного обстрела Новой Каховки вызвал детонацию Селитры - последствия этого показал корреспондент.

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