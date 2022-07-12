Сервису для знакомств Tinder грозит штраф до 6 млн рублей за отказ локализовать данные

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Владельцу сервиса для знакомств Tinder, американской компании Match Group LLC, грозит штраф в размере до шести миллионов рублей за отказ локализовать персональные данные российских пользователей в РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Мирового суда Москвы.

Роскомнадзор составил на базирующуюся в Далласе технологическую компанию протокол по части 8 статьи 13.11 КоАП. Его рассмотрят на заседании суда 28 июля.

Ранее стало известно, что штраф в размере до 18 миллионов рублей за отказ локализовать данные россиян может получить мессенджер WhatsApp, принадлежащий американской компании Meta*. Аналогичные протоколы составлены на стриминговый сервис Spotify и компанию Snap Inc., владеющую мессенджером Snapchat.

Согласно данным Роскомндазора, персональные данные российских пользователей из РФ перенесли уже 600 зарубежный компаний.

*Meta Platforms Inc. - технологическая компания из США, признанная экстремистской в России.