В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сервису для знакомств Tinder грозит штраф до 6 млн рублей за отказ локализовать данные

Анна Касаткина
15:08 12.07.2022
Мировой суд Москвы рассмотрит протокол Роскомнадзора 28 июля.
Сервису для знакомств Tinder грозит штраф до 6 млн рублей за отказ локализовать данные
© Фото: Daniel Felipe Kutepov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Владельцу сервиса для знакомств Tinder, американской компании Match Group LLC, грозит штраф в размере до шести миллионов рублей за отказ локализовать персональные данные российских пользователей в РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Мирового суда Москвы.

Роскомнадзор составил на базирующуюся в Далласе технологическую компанию протокол по части 8 статьи 13.11 КоАП. Его рассмотрят на заседании суда 28 июля.

Ранее стало известно, что штраф в размере до 18 миллионов рублей за отказ локализовать данные россиян может получить мессенджер WhatsApp, принадлежащий американской компании Meta*. Аналогичные протоколы составлены на стриминговый сервис Spotify и компанию Snap Inc., владеющую мессенджером Snapchat.

Согласно данным Роскомндазора, персональные данные российских пользователей из РФ перенесли уже 600 зарубежный компаний.

*Meta Platforms Inc. - технологическая компания из США, признанная экстремистской в России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:46 В стране и мире
Путин включил лидера ЛДПР Леонида Слуцкого в состав Госсовета
14:09 Армия
Путин поздравил 17-ю бригаду армейской авиации и 2-ю отдельную бригаду спецназа с присвоением «гвардии»
13:43 В стране и мире
Видео
Яркие вспышки и мощные взрывы: что известно об ударе HIMARS по Новой Каховке
13:19 В стране и мире
В Горловке показали последствия удара ВСУ по детскому саду
12:29 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении установок американского комплекса Harpoon под Одессой
Популярное
Экс-спецназовец назвал способ выспаться за 10 минут
Опубликовано первое полноценное фото с телескопа James Webb
Видео
Компромат, разврат, наркотики: почему американцы считают Хантера Байдена угрозой нацбезопасности США
Видео
Корреспондент показал, как ВСУ чуть не устроили катастрофический взрыв в Северодонецке
МО РФ: украинские боевики заминировали обочины дороги между Красным Подом и Радушным в Днепропетровской области
Видео
МО РФ: под Одессой уничтожены две украинские установки Harpoon, полученные из Британии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.