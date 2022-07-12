Украинские военные применили дрон-камикадзе по жилому массиву Энергодара в Запорожской области
Вооруженные силы Украины нанесли удар по Энергодару в Запорожской области с помощью дрона-камикадзе, передает пресс-служба военно-гражданской администрации города.
Как сообщает РИА Новости, украинские военные применили беспилотник в 14 часов 20 минут по жилому массиву. Есть ли пострадавшие и жертвы, на данный момент неизвестно.
Сегодня в Минобороны России сообщили, что за все время спецоперации, которую проводят ВС РФ совместно с силами Народных милиций ЛНР и ДНР, украинская сторона потеряла 380 самолетов и вертолетов, более 1 500 беспилотников, свыше 4 000 танков и бронемашин.
Ранее «Звезда» показала видео с последствиями ночного удара по Новой Каховке ракетами американской РСЗО HIMARS. На записи видны следы масштабных разрушений.
Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов