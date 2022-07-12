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Байден направил в Сенат на ратификацию протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО

Максим Крюков
01:44 12.07.2022
Соответствующее послание было опубликовано пресс-службой Белого дома.
Байден направил в Сенат на ратификацию протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО
© Фото: Chris Kleponis, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден направил протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО на ратификацию в Сенат Конгресса США. Об этом объявила пресс-служба Белого дома, опубликовав копию письма главы государства.

«Я передаю настоящим для получения согласия Сената на ратификацию протоколы к Североатлантическому договору от 1949 года о присоединении Республики Финляндия и Королевства Швеция», - следует из послания американского президента.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на предложение финского мэра разместить базу НАТО в городе Лаппеенранта и сказал, что размещение баз ставит под угрозу жителей города. Он приводит слова финского мэра о том, что размещение американских баз создаст ощущение безопасности у населения Финляндии, и утверждает, что такое ощущение будет ошибочным.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь написал в своей социальной сети, что слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс носит оборонительный характер, - это «шутка века». Представитель Министерства иностранных дел Китая напомнил о последствиях действий НАТО в Югославии, Афганистане, Ираке и Ливии. Кроме того, Лицзянь назвал бомбы Североатлантического альянса символом «оборонного блока».

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